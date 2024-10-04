США подтвердили нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене

CENTCOM: США нанесли удары по 15 позициям хуситов в Йемене

Американские военные нанесли удары в Йемене по 15 целям, связанным с мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Уточняется, что включали в себя наступательные вооружения. «Эти действия были приняты для обеспечения свободы навигации и безопасности международных вод для США, коалиции и торговых судов», — говорится в сообщении.

Ранее CENTCOM заявило об уничтожении США ракетной системы хуситов на севере Йемена. В командовании добавили, что система несла угрозу американским силам и коалиции, а также торговым судам в регионе. До этого военные США поразили четыре надводных судна хуситов в Красном море.