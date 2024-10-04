В США заявили о минимум 25 случаях поражения ракетами Ирана целей в Израиле

WP: минимум 20 ракет из Ирана ударили по авиабазе Израиля «Неватим» 1 октября

Около 20 баллистических ракет попали по израильской авиабазе «Неватим» в результате атаки Ирана 1 октября. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), проанализировав фото и видео последствий атаки.

По данным издания, как минимум 24 баллистические ракеты большой дальности прорвали систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля, поразив цели или приземлившись вблизи трех военных и разведывательных объектов. В частности, 20 боеприпасов попало по авиабазе «Неватим», еще три — по авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф. Кроме того, по меньшей мере две ракеты упали недалеко от штаб-квартиры израильской разведывательной службы «Моссад».

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.