Бастрыкин поручил проверить сообщения о похищениях пожилых людей

В СКР поручили проверить сообщения о похищениях пожилых людей в четырех регионах

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о похищении пожилых людей в четырех регионах страны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В СКР сослались на обсуждения этой темы в эфире программы федерального канала. В ней говорилось, что пожилых людей «используют в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве в Москве, Краснодарском крае, республиках Дагестан и Адыгея».

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в московском районе Хорошево-Мневники и представить доклад после нападения на жителей района, которые пытались защитить деревья — против них неизвестные использовали перцовый баллончик.