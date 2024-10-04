Дуров рассказал о стоявшем за созданием Telegram «мозговом центре»

Павел Дуров назвал старшую дочь мозговым центром, стоявшим за созданием Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его старшая дочь была «мозговым центром», стоявшим за созданием приложения. Он разместил в своем Telegram-канале фотографию, сделанную в 2013 году, на которой можно увидеть, как дочь бизнесмена «проводит инструктаж о том, как запускать» мессенджер.

«Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья», — написал предприниматель.

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. По данным следствия, он является соучастником незаконных действий, совершенных через Telegram. 28 августа медиаменеджера отпустили, установив над ним судебный надзор. Также Дурова обязали внести залог в пять миллионов евро.