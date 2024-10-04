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22:17, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал о стоявшем за созданием Telegram «мозговом центре»

Павел Дуров назвал старшую дочь мозговым центром, стоявшим за созданием Telegram

Фото: Albert Gea / File Photo / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его старшая дочь была «мозговым центром», стоявшим за созданием приложения. Он разместил в своем Telegram-канале фотографию, сделанную в 2013 году, на которой можно увидеть, как дочь бизнесмена «проводит инструктаж о том, как запускать» мессенджер.

«Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья», — написал предприниматель.

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. По данным следствия, он является соучастником незаконных действий, совершенных через Telegram. 28 августа медиаменеджера отпустили, установив над ним судебный надзор. Также Дурова обязали внести залог в пять миллионов евро.

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