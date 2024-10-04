Глава ДНР Пушилин: Украина не в состоянии самостоятельно проводить переговоры

Ситуация для Киева сложилась патовая, так как Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он добавил, что Украина финансово зависит от стран Запада. По его словам, страна является полностью уязвимой, так как финансы нужны как на ведение боевых действий, так и на социальные нужды.

«Поэтому можно надувать щеки как угодно. Украина что-то решает? Украина ничего не решает вообще от слова совсем. Соответственно, с нашей стороны все понятно, наш президент неоднократно заявлял, что ситуация завершится рано или поздно переговорами, чем позже это произойдет, тем хуже в данном случае для оставшейся части Украины, но он никогда не отказывался от переговоров», — сказал глава ДНР.

Он также сообщил, что роль страны, в которой могут проходить мирные переговоры, не имеет особого значения. Пушилин заключил, что переговоры ни к чему не приведут, так как у западных стран нет открытой позиции по украинскому конфликту.

Ранее в Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине. Отмечается, что партнеры Киева требуют начать переговоры, несмотря на опасения, что позиции республики сейчас слишком слабы.