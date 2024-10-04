Имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах арестовали

Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах для МО РФ

Столичный суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласном материалам, родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 квадратных метра. Супруга другого фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещения в 20,9 и 40,1 «квадрата» и автомобилем. Предполагается, что объекты были куплены на денежные средства после совершения преступных действий.

«Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — отмечается в документе.

Согласно версии следователей, ГК «Пикет» выиграли госконтракт от Минобороны на поставку средств защиты, а затем присвоили денежные средства. В результате армия получила не менее 20 040 бронежилетов ненадлежащего качества.