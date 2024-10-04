Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 4 октября 2024Экономика

Индия решила меньше покупать один продукт у России

Индия решила в ближайшие годы сократить покупки подсолнечного масла в России

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ближайшие годы Индия планирует почти вдвое увеличить производство растительных масел и сократить закупки за рубежом, в частности, у России. О планах по закупкам этого продукта заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его цитирует ТАСС.

По словам представителя индийских властей, национальная программа по пищевым маслам и масличным семенам должна стимулировать внутреннее производство масличных семян, поддерживать трудолюбивых фермеров и поощрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

Ради уменьшения зависимости от внешних рынков в правительстве намерены увеличить производство основных масличных культур: рапса, горчицы, арахиса, сои, подсолнечника и кунжута, а также повысить эффективность извлечения масел. Производство к 2031 году должно вырасти с 12,7 до 25,45 миллиона тонн. Такие результаты позволят закрыть порядка 72 процентов внутренней потребности страны. Сейчас более половины спроса в стране покрывают за счет импортного масла, в том числе подсолнечного.

Ранее власти Индии решили смягчить экспортные ограничения на рис. После этого цены на азиатском рынке продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. По информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки в среду подешевел почти на 11 процентов — до 509 долларов за тонну. Это оказалось самым большим падением с мая 2008 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Лерчек

      В WhatsApp добавят новую функцию

      Семь человек пострадали при атаках украинских БПЛА на Белгородскую область

      Зеленский встретился с военными ВСУ на приграничной территории

      Хирурги из Дагестана спасли женщину с двумя литрами крови в животе

      Минобороны показало ракетный удар расчета БПЛА по временному лагерю ВСУ под Курском

      «Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

      Российские врачи прооперировали женщину со встречающимся один раз на миллион видом рака

      Глава ДНР назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше