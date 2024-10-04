Индия решила меньше покупать один продукт у России

Индия решила в ближайшие годы сократить покупки подсолнечного масла в России

В ближайшие годы Индия планирует почти вдвое увеличить производство растительных масел и сократить закупки за рубежом, в частности, у России. О планах по закупкам этого продукта заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его цитирует ТАСС.

По словам представителя индийских властей, национальная программа по пищевым маслам и масличным семенам должна стимулировать внутреннее производство масличных семян, поддерживать трудолюбивых фермеров и поощрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

Ради уменьшения зависимости от внешних рынков в правительстве намерены увеличить производство основных масличных культур: рапса, горчицы, арахиса, сои, подсолнечника и кунжута, а также повысить эффективность извлечения масел. Производство к 2031 году должно вырасти с 12,7 до 25,45 миллиона тонн. Такие результаты позволят закрыть порядка 72 процентов внутренней потребности страны. Сейчас более половины спроса в стране покрывают за счет импортного масла, в том числе подсолнечного.

Ранее власти Индии решили смягчить экспортные ограничения на рис. После этого цены на азиатском рынке продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. По информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки в среду подешевел почти на 11 процентов — до 509 долларов за тонну. Это оказалось самым большим падением с мая 2008 года.