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20:26, 4 октября 2024Путешествия

Качающийся из стороны в сторону во время посадки самолет попал на видео

Летевший в Грецию самолет задел носовой частью землю при посадке

Самолет авиакомпании Sunclass Airlines качнулся в воздухе из стороны в сторону и попал на видео. Кадры публикует Corriere della Sera.

Уточняется, что самолет летел из Стокгольма на греческий остров Скиатос. Он уже приближался к взлетно-посадочной полосе, когда началась качка. Во время посадки лайнер накренился и задел носовой частью землю, однако затем вернулся в исходное положение.

Ранее сообщалось, что в легкомоторном самолете Diamond DA40 сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич отвалилась дверь. Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать.

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      Марк Успенский
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