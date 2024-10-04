Качающийся из стороны в сторону во время посадки самолет попал на видео

Летевший в Грецию самолет задел носовой частью землю при посадке

Самолет авиакомпании Sunclass Airlines качнулся в воздухе из стороны в сторону и попал на видео. Кадры публикует Corriere della Sera.

Уточняется, что самолет летел из Стокгольма на греческий остров Скиатос. Он уже приближался к взлетно-посадочной полосе, когда началась качка. Во время посадки лайнер накренился и задел носовой частью землю, однако затем вернулся в исходное положение.

Ранее сообщалось, что в легкомоторном самолете Diamond DA40 сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич отвалилась дверь. Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать.