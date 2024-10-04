Корабли Балтфлота отработали отражение авиаудара

МО: более 10 кораблей Балтфлота отработали отражение авиаудара на учениях

Экипажи российских кораблей отработали отражение массированного авиаудара «противника» на учениях в главной базе флота — Балтийске. В маневрах задействовали более 10 кораблей, сообщили в Минобороны России.

«В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны (ПВО) и морской авиацией проведено плановое совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей, катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков. Налет авиации условного противника имитировали многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Балтфлота.

В ходе учения средства ПВО кораблей Балтфлота привели в боевую готовность. Операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчеты систем ПВО условно уничтожили их.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты особое внимание уделяли малоразмерным целям, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Дроны имитировали электронным способом при помощи боевых информационных систем кораблей. Отмечается, что временные нормативы по классификации целей и приведению средств ПВО к боевому применению выполнили.

В июне источник ТАСС сообщил, что до конца 2024 года Балтфлот получит два малых ракетных корабля проекта 22800 и один МРК проекта 21631.