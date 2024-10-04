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12:21, 4 октября 2024Россия

Кремль дал оценку попыткам Киева атаковать Курскую АЭС

Пресс-секретарь Песков счел попытки Киева атаковать Курскую АЭС игрой с огнем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Попытки Киева атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) являются игрой с огнем. Такую оценку действиям Вооруженных сил Украины дал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Действительно, Киев продолжает играть с огнем», — счел представитель Кремля.

Днем ранее, 3 октября, военкор Юрий Котенок сообщил о мощном пожаре в нескольких километрах от Курской АЭС. По его словам, возгорание произошло после того, как средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили в районе Курчатова украинский беспилотник.

ЖЗЛ
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