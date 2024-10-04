Курскую область начали разминировать на фоне атак ВСУ

Смирнов: Курскую область начали разминировать

Курскую область начали разминировать на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Инженерные войска уже приступили к разминированию территорий Курской области», — написал Смирнов, добавив, что проведение таких работ позволит, в частности, ускорить восстановление инфраструктуры, а также обеспечить защиту населения.

Глава региона также сообщил, что уже обсудил с начальником инженерных войск Вооруженных сил России Юрием Ставицким возможность создания в регионе центра разминирования, который будет заниматься оперативными задачами.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. Днем в пятницу, 4 октября, над территорией области сбили три украинских дрона.

Ранее глава Большесолдатского района Курской области предупредил, что украинские солдаты разбросали в приграничном регионе замаскированную под фастфуд взрывчатку.