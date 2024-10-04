Летевший в Москву самолет сменил курс и запросил экстренную посадку в другом городе

Самолет S7 рейса Чита — Москва сел в Новосибирске из-за больного пассажира

Пассажирский самолет авиакомпании S7 сменил курс при полете и совершил экстренную посадку. Об этом сообщил ТАСС.

Нештатная ситуация произошла утром 4 октября на борту лайнера, летевшего из Читы в Москву. Уточняется, что одному из пассажиров стало плохо, поэтому пилоты запросили приземление в другом городе.

«Самолет рейса Чита — Москва сел в Новосибирске из-за больного пассажира. С ним работают медики», — заявили в аэропорту имени А. И. Покрышкина.

По данным Flight Aware, самолет отправился из читинской авиагавани около 9:00 (3:00 по московскому времени) и через три часа совершил незапланированную посадку. В 10:55 (6:55 по московскому) лайнер вылетел из Новосибирска в сторону столицы.

Ранее в аэропорту Бриндизи, Италия, загорелся пассажирский самолет Ryanair. В тот момент на борту лайнера находились люди.