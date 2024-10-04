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07:09, 4 октября 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада с техникой ВСУ в Курской области

МО: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили склад с техникой ВСУ в курском приграничье

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ударили по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Временный склад Украины в курском приграничье выявили операторы разведывательного беспилотника. Они передали координаты целей расчетам 122-м гаубиц Д-30.

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Как отметили в оборонном ведомстве, боевые расчеты ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику и артиллерийские расчеты противника. ВСУ на этом фоне несут потери в живой силе и не могут осуществлять ротацию личного состава и подвоз боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские военные на двух БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области. Российские бойцы из 810-й бригады морской пехоты выставили огневую засаду для военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Бои в Курской области продолжаются почти два месяца — они идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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