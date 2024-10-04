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13:47, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине произошли кадровые изменения в правительстве

Мельничук: в правительстве Украины произошли кадровые изменения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В правительстве Украины произошли кадровые изменения, сообщил парламентарий Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Как пишет нардеп, кабмин переназначил Елену Крамаренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов на должность первого заместителя. Кроме того, с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции была уволена Евгения Федоренко.

Помимо этого, Алексей Рябикин был назначен заместителем министра развития общин и территорий республики, а Екатерина Пономаренко назначена членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Ранее кабмин уволил Станислава Гайдера с поста заместителя министра обороны республики и Людмилу Дараган с должности госсекретаря ведомства.

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