Названа женщина 2024 года

Журнал Glamour назвал актрису Сидни Суини женщиной 2024 года

Редакторы журнала Glamour назвали американскую актрису Сидни Суини женщиной 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

В разговоре с журналистами глянца актер Глен Пауэлл заявил, что она является «настоящей женщиной эпохи Возрождения». По его словам, такого человека, как она, он еще не встречал.

«Я никогда не встречал человека, у которого были бы способности ко многому. Но то, что действительно делает ее кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна без усилий двигаться по этому миру и быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность. Я думаю, люди чувствуют это на экране. Все знают, что она талантлива, притягательна и красива», — озвучил Пауэлл свое мнение о коллеге по фильму «Кто угодно, но не ты».

В апреле прошлого года редакторы американской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире.