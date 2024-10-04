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14:28, 4 октября 2024Ценности

Названа женщина 2024 года

Журнал Glamour назвал актрису Сидни Суини женщиной 2024 года

Фото: Christopher Katsarov / Globallookpress.com

Редакторы журнала Glamour назвали американскую актрису Сидни Суини женщиной 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

В разговоре с журналистами глянца актер Глен Пауэлл заявил, что она является «настоящей женщиной эпохи Возрождения». По его словам, такого человека, как она, он еще не встречал.

«Я никогда не встречал человека, у которого были бы способности ко многому. Но то, что действительно делает ее кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна без усилий двигаться по этому миру и быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность. Я думаю, люди чувствуют это на экране. Все знают, что она талантлива, притягательна и красива», — озвучил Пауэлл свое мнение о коллеге по фильму «Кто угодно, но не ты».

В апреле прошлого года редакторы американской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире.

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      Мария Винар
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