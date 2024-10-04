Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:59, 4 октября 2024Из жизни

Неизвестные мужчины вломились в общежитие к студенткам

В Индии мужчины вломились в женское общежитие колледжа в провинции Уттар-Прадеш

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии группа неизвестных мужчин вломилась в женское общежитие государственного политехнического колледжа в округе Гаутамбудхнагар провинции Уттар-Прадеш. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел ночью 1 октября. Студентки рассказали, что некие мужчины ворвались в их крыло общежития ночью. По словам девушек, неизвестные шумели и ломились к ним в комнаты. На место была вызвана полиция, после чего дебоширы скрылись.

Утром на место происшествия прибыли представители властей. Студентки пожаловались им, что администрация колледжа не предприняла никаких действий против неизвестных, хотя знала о происходящем. Кроме того, сразу же выяснилось, что из 11 камер наблюдения, установленных на территории общежития, в ночь происшествия работала только одна.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Районные власти отчитали администрацию колледжа, потребовали починить камеры и поставить заграждения вокруг общежития. Сейчас полиция пытается установить личности злоумышленников, однако это усложняется отсутствием видеозаписей. Правоохранители взяли студенток под охрану.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина обнаружил у себя под кроватью спящую незнакомку. Девушка была пьяна.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский вновь попросил Запад сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают в Израиле. Почему ему отказали?

      Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

      Женщина узнала об измене супруга благодаря его необычному наряду на работу

      Неизвестные мужчины вломились в общежитие к студенткам

      Джонсон исключил падение Украины при победе Трампа на выборах

      Лидеры стран G7 призвали стороны на Ближнем Востоке к сдержанности

      Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны

      Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. Им грозит до 10 лет колонии

      Раскрыто возможное наказание для блогеров Чекалиных

      В Литве начали расследование после призыва телеведущего расстреливать за русские песни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше