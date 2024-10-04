Неизвестные мужчины вломились в общежитие к студенткам

В Индии мужчины вломились в женское общежитие колледжа в провинции Уттар-Прадеш

В Индии группа неизвестных мужчин вломилась в женское общежитие государственного политехнического колледжа в округе Гаутамбудхнагар провинции Уттар-Прадеш. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел ночью 1 октября. Студентки рассказали, что некие мужчины ворвались в их крыло общежития ночью. По словам девушек, неизвестные шумели и ломились к ним в комнаты. На место была вызвана полиция, после чего дебоширы скрылись.

Утром на место происшествия прибыли представители властей. Студентки пожаловались им, что администрация колледжа не предприняла никаких действий против неизвестных, хотя знала о происходящем. Кроме того, сразу же выяснилось, что из 11 камер наблюдения, установленных на территории общежития, в ночь происшествия работала только одна.

Районные власти отчитали администрацию колледжа, потребовали починить камеры и поставить заграждения вокруг общежития. Сейчас полиция пытается установить личности злоумышленников, однако это усложняется отсутствием видеозаписей. Правоохранители взяли студенток под охрану.

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