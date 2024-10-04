Обнаружена уникальная система из трех тел

The Astrophysical Journal: обнаружена плотная тройная звездная система

Астрономы обнаружили уникальную звездную систему TIC 290061484, состоящую из трех небесных тел. Исследование проводилось с помощью спутника НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и описано в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Система TIC 290061484 состоит из двух звезд-близнецов, вращающихся вокруг друг друга с периодом 1,8 дня, и третьей звезды, которая вращается вокруг пары каждые 25 дней. Это открытие побило предыдущий рекорд короткого орбитального периода в таких системах, установленный в 1956 году, когда третья звезда вращалась за 33 дня. Уникальность конфигурации системы позволяет ученым детально изучать ее орбиты, массы и температуру звезд.

Для анализа использовался метод машинного обучения, который позволил отфильтровать большие объемы данных о звездном свете, полученных с TESS. Исследователи обнаружили закономерности затемнения света, характерные для затмений звезд друг другом, что позволило идентифицировать систему. Важную роль в этом процессе сыграли гражданские ученые, участвовавшие в онлайн-проекте Planet Hunters и Visual Survey Group.

Результаты исследования показали, что система расположена почти плоско относительно наблюдателя с Земли, и звезды регулярно затмевают друг друга. Это делает ее особенно стабильной, так как гравитационные возмущения между звездами минимальны, несмотря на плотную конфигурацию их орбит, которые меньше орбиты Меркурия вокруг Солнца. В то же время ученые считают, что формирование планет в этой системе было бы крайне затруднено.

По мере старения внутренних звезд они будут расширяться и со временем сольются, что приведет к взрыву сверхновой в течение 20-40 миллионов лет. Однако исследователи считают, что в будущем могут быть открыты еще более плотные тройные звездные системы с помощью новых технологий, таких как космический телескоп Nancy Grace Roman, который позволит получать изображения с гораздо более высоким разрешением, чем TESS.

Это открытие подтверждает, что подобные тройные звездные системы могут быть более распространены, чем считалось ранее. Новые инструменты наблюдения помогут астрономам глубже изучить центр нашей галактики и, возможно, открыть еще более сложные и редкие многозвездные системы, что даст новые знания о природе звезд и их эволюции.