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08:03, 4 октября 2024Россия

Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в регионе России

Появились кадры мощного пожара на частной нефтебазе в Пермском крае

Появились кадры мощного пожара на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае. Их публикует МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видны огромные шары пламени, с которым борются пожарные. Ситуацию в зоне происшествия, судя по кадрам, осложняет ветер.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 10 тысяч квадратных метров. Огонь, который охватил емкости с топливом, локализовали. «Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность», — отчитались в ведомстве.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае начался в пятницу, 4 октября. Никто, предварительно, не пострадал. О причинах происшествия данных пока не приводится. Тогда же сообщалось о возгорании на нефтебазе в Воронежской области — оно возникло в результате падения беспилотника ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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