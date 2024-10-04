Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Бывший спортсмен награжден за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу. В воскресенье, 6 октября, ему исполнится 80 лет.
Ранее Михайлов рассказал о влиянии на хоккей отстранения сборной России от международных турниров. По его мнению, без России он не развивается.
Помимо двух золотых медалей Игр, Михайлов является серебряным призером Олимпиады. В его активе также восемь побед на чемпионатах мира в составе сборной СССР.