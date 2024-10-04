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17:18, 4 октября 2024Спорт

Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший спортсмен награжден за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу. В воскресенье, 6 октября, ему исполнится 80 лет.

Ранее Михайлов рассказал о влиянии на хоккей отстранения сборной России от международных турниров. По его мнению, без России он не развивается.

Помимо двух золотых медалей Игр, Михайлов является серебряным призером Олимпиады. В его активе также восемь побед на чемпионатах мира в составе сборной СССР.

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      Алексей Гусев
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