Россияне раскрыли уловки по экономии в путешествиях

«Купибилет»: 17 процентов россиян путешествуют в низкий сезон ради экономии

Российские путешественники раскрыли уловки, которые помогают им уменьшить расходы на туристические поездки. Лайфхаки россиян приводит сервис «Купибилет», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, 18 процентов респондентов покупают билеты заранее и используют для этого различные сервисы с большим выбором вариантов по более низкой цене. «На сайтах авиакомпаний ценник часто выше, и стоимость билета растет с приближением даты вылеты», — отметили в компании.

Еще 17 процентов россиян ради экономии путешествуют в низкий сезон, когда цены существенно ниже из-за уменьшения спроса. К использованию кешбэка и бонусных программ прибегают 14 процентов туристов — это помогает им вернуть около 22 процентов от всех расходов.

При этом 13 процентов опрошенных выбирают лоукостеры вопреки весовым ограничениям по провозу багажа и ручной клади; 12 процентов арендуют квартиры посуточно вместо брони номеров в отелях, которые стоят дороже; 9 процентов путешественников ищут в поездках дешевые или бесплатные развлечения.

Еще один лайфхак — путешествия автостопом, к нему прибегают 8 процентов россиян. 6 процентов туристов выбирают в пользу самостоятельной готовки, чтобы сэкономить на питании. И только 3 процента опрошенных заявили, что никак не экономят во время путешествий.

Ранее россиянам предрекли падение цен на черноморских курортах. Стоимость отдыха на юге России с конца сентября может снизиться на 50-60 процентов.