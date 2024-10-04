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10:03, 4 октября 2024Россия

Российские десантники рассказали о захвате опорного пункта ВСУ под Курском вдвоем

Российские бойцы рассказали, что вдвоем захватили опорный пункт ВСУ под Курском
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские десантники вдвоем захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом рассказал замкомандира взвода ВДВ с позывным Бача, который участвовал в захвате, передает ТАСС.

На опорный пункт ВСУ они наткнулись при проведении доразведки. «Услышали мы их по голосу. Посовещавшись, мы решили не отходить назад — наша территория, надо освобождать. Приняли решение его штурмовать вдвоем», — вспомнил Бача.

Как рассказали бойцы, один из них ликвидировал пятерых украинских солдат — двух пулеметчиков и троих автоматчиков, пока второй отвлекал их огнем — украинские солдаты начали стрелять в ответ, но не ожидали атаки с другой стороны. Как объяснил военный, «сыграл эффект неожиданности».

Агентство уточняет, что военнослужащего представили к ордену Мужества.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. 4 октября российская разведка сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей. Стало известно, что украинские войска уводят силы с одного из участков.

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      Елена Торубарова
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