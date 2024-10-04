Российские десантники рассказали о захвате опорного пункта ВСУ под Курском вдвоем

Российские бойцы рассказали, что вдвоем захватили опорный пункт ВСУ под Курском

Российские десантники вдвоем захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом рассказал замкомандира взвода ВДВ с позывным Бача, который участвовал в захвате, передает ТАСС.

На опорный пункт ВСУ они наткнулись при проведении доразведки. «Услышали мы их по голосу. Посовещавшись, мы решили не отходить назад — наша территория, надо освобождать. Приняли решение его штурмовать вдвоем», — вспомнил Бача.

Как рассказали бойцы, один из них ликвидировал пятерых украинских солдат — двух пулеметчиков и троих автоматчиков, пока второй отвлекал их огнем — украинские солдаты начали стрелять в ответ, но не ожидали атаки с другой стороны. Как объяснил военный, «сыграл эффект неожиданности».

Агентство уточняет, что военнослужащего представили к ордену Мужества.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. 4 октября российская разведка сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей. Стало известно, что украинские войска уводят силы с одного из участков.