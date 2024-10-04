Российские спасатели освободили упавшего в яму утенка

В Дагестане спасатели освободили упавшего в яму утенка

В Дагестане спасатели освободили утенка, который упал в яму. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Mash Gor.

В дагестанском городе Хасавюрт хозяйка птенца позвонила в МЧС, чтобы ей помогли освободить его. Специалисты выехали на место и срочно развернули спасательную операцию, вследствие которой достали утенка петлей.

В сентябре житель Дагестана спас львенка от любителей «модных» питомцев. Мужчина узнал, что его знакомые взяли домой маленького хищника. Несколько дней он пытался им доказать, что животному в квартире не место, однако безрезультатно.