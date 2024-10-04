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06:53, 4 октября 2024Россия

Российские военные обвинили ВСУ в ударе гранатами с дрона по сдавшимся в плен сослуживцам

Боец Бача: ВСУ закидали гранатами сдавшихся в плен сослуживцев в Курской области

Фото: Globallookpress.com

Российский десантник с позывным Бача обвинил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они ударили гранатами с дронов по сдавшимся в плен сослуживцам. Его слова приводит ТАСС.

Замкомандира взвода сообщил, что они взяли в плен четырех украинских военных в Курской области. Те сдались без боя, когда отряд зашел к ним на позицию с тыла, однако эвакуировать их не получилось.

«Нас с квадрокоптеров закидали гранатами. Украинские квадрокоптеры начали скидывать гранаты от АГС, лишь бы мы их не вывели», — рассказал Бача. Спасти военнопленных не удалось.

Ранее российские военные на двух БТР разгромили колонну Вооруженных сил Украины из 19 единиц техники в Курской области.

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      Марина Совина
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