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17:17, 4 октября 2024Бывший СССР

Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

Пушилин: российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Уточняется, что Курахово сейчас находится под контролем украинских сил. Как отметил Пушилин, войска России контролируют дороги благодаря взятию Угледара. «Под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал глава республики.

Он также назвал Угледар единственным крупным городом на южнодонецком направлении. Его расположение на господствующих высотах позволяло украинским военным следить за местностью, добавил Пушилин. По его словам, город являлся важным центром логистики войск Украины.

Минобороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября. До этого появлялась неофициальная информация о переходе города под контроль российских войск. Об установлении контроля над Угледаром также проинформировали президента России Владимира Путина. Бои за город велись более двух лет.

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      Кристина Есикова
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