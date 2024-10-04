Российский игрок НХЛ получил травму за 15 секунд игры

Российский форвард «Коламбуса» Воронков получил травму, сыграв в матче 15 секунд

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков травмировался в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

24-летний Воронков не смог доиграть матч, получив повреждение верхней части тела. Всего на льду нападающий провел одну 15-секундную смену.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Питтсбурга». Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Воронков играет в НХЛ с 2023 года. Всего в предыдущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 75 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 16 результативных передач. Ранее он выступал за «Ак Барс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).