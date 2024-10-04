«Самая красивая спортсменка мира» снялась в кожаном нижнем белье

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном нижнем белье. На соответствующую публикацию на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

31-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором показала свой образ на Хеллоуин. Так, спортсменка предстала перед камерой в черном кожаном бюстгальтере и головном уборе медсестры. Кроме того, она примерила парик с короткими темными прядями.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Темноволосая Пейдж — богиня», «Боже, как я люблю гольф», «Тебе очень идут темные волосы», — высказывались они.

В сентябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, также снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Тогда спортсменка попозировала в обнажающем грудь белом корсете и черной мини-юбке.