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16:14, 4 октября 2024Моя страна

Самая высокая девочка России выросла еще на восемь сантиметров

Самая высокая девочка России выросла до 198 сантиметров
Диана Дальке

Диана Дальке . Кадр: Телекомпания ОТВ / YouTube

Самая высокая девочка России, 13-летняя Диана Дальке, выросла еще на восемь сантиметров. Об этом сообщает «КП Урал».

В декабре 2022 года девочке в возрасте 11 лет попала в Книгу рекордов России, тогда ее рост составлял 189,7 сантиметра.

«Диана подросла примерно до 198 сантиметров. Это моя гордость! Я уже вынашиваю идею, чтобы подать заявку на новый рекорд», — рассказала мать рекордсменки Светлана Дальке. По ее словам, каких-то трудностей с ростом дочь не испытывает. Напротив, он дает ей преимущество в волейболе и возможность играть в нападении.

Девочка переехала из Верхней Пышмы в Екатеринбург ради тренировок по волейболу.

Ранее сообщалось, что российской школьнице Ксении Колоколовой из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости. Юная россиянка смогла выполнить трюк со сгибанием и захватом цветка.

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      Варвара Кошечкина
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