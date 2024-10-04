Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 4 октября 2024Силовые структуры

Следствие просит продлить срок ареста бывшему главному кадровику Минобороны

Следствие просит продлить арест экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Следствие просит продлить срок ареста бывшему начальнику Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного суда.

По данным ведомства, заседание назначено на 8 октября.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Григоряна задержали 11 сентября. Его подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Раскрыты системные требования новой Civilization

      Молодежь массово отказалась от одного популярного косметического средства

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше