Следствие просит продлить срок ареста бывшему главному кадровику Минобороны

Следствие просит продлить арест экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову

Следствие просит продлить срок ареста бывшему начальнику Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного суда.

По данным ведомства, заседание назначено на 8 октября.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Григоряна задержали 11 сентября. Его подозревают в хищении более семи миллионов рублей у Минобороны России при реконструкции общежития для курсантов.