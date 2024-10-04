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13:00, 4 октября 2024Мир

Сотни бывших чиновников и военных в США поддержали Трампа на выборах

Fox: более 400 бывших чиновников и военных США поддержали Трампа на выборах

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Более 400 чиновников органов национальной безопасности и внешней политики, бывших членов кабинета министров, отставных военных офицеров и семей кавалеров ордена Золотой Звезды поддержали кандидата на пост президента США Дональда Трампа в открытом письме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В открытом письме, подготовленном бывшим советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и бывшим начальником штаба Совета национальной безопасности Алексом Греем, подписавшие его осудили «повторяющиеся провалы» внешней политики администрации президента США Джо Байдена и призвали американцев переизбрать Трампа на ноябрьских выборах.

«От мира во всем мире при президенте Трампе мы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо при администрации Байдена — Харрис. С многочисленными обостряющимися войнами по всему миру, открытой границей, которая позволяет террористам наводнять американскую родину, и такими злонамеренными субъектами, как Китай, действующими без остановки, национальная безопасность США была серьезно подорвана провальной политикой Камалы Харрис и Джо Байдена», — говорится в письме.

Отмечается, что письмо также подписали несколько видных должностных лиц администрации Трампа, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего генерального прокурора Билла Барра, бывшего посла США в ООН и бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск тайно переводил Республиканской партии десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки. В частности, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов миллиардер пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах.

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      Дарья Балацкая
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