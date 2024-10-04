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18:30, 4 октября 2024Мир

США и Британия нанесли серию ударов по двум городам в Йемене

Al Arabiya: США и Британия нанесли авиаудары по йеменским городам Сана и Ходейда

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Британия нанесли серию авиаударов по городам Сана и Ходейда в Йемене, подконтрольном движению «Ансар Алла» (хуситам). Об этом сообщает Al Arabiya.

«Американо-британские авиаудары были нанесены по нескольким частям Йемена, включая его столицу Сану и аэропорт Ходейды», — отмечает издание.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении представителями движения ударов с помощью беспилотников по военным объектам в израильских Тель-Авиве и Эйлате.

Кроме того, движение «Ансар Алла» атаковало британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море.

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      Виктория Кондратьева
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