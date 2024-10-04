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15:52, 4 октября 2024Путешествия

Стала известна судьба застрявших в Иране российских туристов

Застрявшие в Иране туристы и турагенты из России вернулись на родину

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Туристы и группа турагентов из России, застрявшие в Иране, вернулись на родину. О судьбе россиян пишет Profi.Travel со ссылкой на пресс-службу туроператора ITM group.

Так, стало известно, что соотечественники должны были вылететь из Тегерана в Москву еще 2 октября. Однако из-за ограничений на авиасообщение они не смогли попасть домой в этот день.

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Утром 3 октября, как только власти ближневосточной страны открыли аэропорт, путешественники вылетели в российскую столицу. По их словам, лишний день отдыха настроение никому не испортил.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании выполнит рейс в ОАЭ через Иран. Борт будет лететь из Санкт-Петербурга в Дубай 4 октября практически по старому маршруту через воздушное пространство охваченной военными действиями ближневосточной страны.

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      Фариза Бацазова
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