Стала известна судьба застрявших в Иране российских туристов

Застрявшие в Иране туристы и турагенты из России вернулись на родину

Туристы и группа турагентов из России, застрявшие в Иране, вернулись на родину. О судьбе россиян пишет Profi.Travel со ссылкой на пресс-службу туроператора ITM group.

Так, стало известно, что соотечественники должны были вылететь из Тегерана в Москву еще 2 октября. Однако из-за ограничений на авиасообщение они не смогли попасть домой в этот день.

Утром 3 октября, как только власти ближневосточной страны открыли аэропорт, путешественники вылетели в российскую столицу. По их словам, лишний день отдыха настроение никому не испортил.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании выполнит рейс в ОАЭ через Иран. Борт будет лететь из Санкт-Петербурга в Дубай 4 октября практически по старому маршруту через воздушное пространство охваченной военными действиями ближневосточной страны.