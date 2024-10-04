Стало известно о желании Пашаева восстановить статус адвоката незадолго до задержания

ТАСС: незадолго до задержания Пашаев пытался восстановить статус адвоката

Незадолго до задержания бывший адвокат Эльман Пашаев подал документы в Федеральную палату адвокатов (ФПА) России, в которых попросил разрешение на сдачу экзамена, чтобы вернуть статус адвоката. Об этом сообщает ТАСС.

В ФПА это подтвердили. При этом там отметили, что уже тогда понимали безрезультатность этого запроса.

Ранее сообщалось, что Пашаева шесть раз лишали статуса правозащитника. Пять раз Пашаеву удавалось оспорить это решение. Почти каждый раз он восстанавливал статус адвоката в разных регионах.

Пашаева задержали 17 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, бывший адвокат обманом выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской и ее мужа.