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08:32, 4 октября 2024Мир

Трамп выступил за удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Трамп возмутился словами Байдена об ударах Израиля по ядерным объектам Ирана

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Слова президента США Джо Байдена о нецелесообразности ударов Израиля по возможным ядерным объектам Ирана являются «возмутительными». Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.

«Я думаю, что заявления Байдена — это самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся сейчас, — это ядерная угроза», — отметил экс-президент.

Также Трамп назвал слова действующего лидера США об ударах по иранским ядерным объектам «неправильным». По его мнению, если Израиль не атакует соответствующие цели, то «у Ирана появится ядерное оружие, после которого у всех будут проблемы».

2 октября Байден заявил, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку не будут целесообразными.

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      Дарья Устьянцева
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