Учителей из Курской области под обстрелами эвакуировали в другой приграничный регион

РЕН ТВ: учителей из Курской области эвакуировали в другой приграничный регион

Учителей из Курской области под обстрелами эвакуировали в другой приграничный регион. Сейчас они находятся в Белгородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков, вывезенные из курского приграничья учителя продолжают проводить уроки со своими учениками в дистанционном формате.

Свою эвакуацию педагоги описали словами «над головой рвались снаряды». «Когда мы уезжали, слышны были автоматные очереди, но хорошо, что мы выбрались без приключений — по нам не стреляли из посадок. Мы видели вдоль дорог горелые машины, рвались снаряды», — рассказала каналу учительница биологии и географии средней школы.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч россиян. Ранее житель Теткино рассказывал, что украинские военные атаковали машины и дома с мирными жителями.

