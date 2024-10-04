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18:35, 4 октября 2024Бывший СССР

В ДНР прокомментировали украинскую «формулу мира»

Глава ДНР Пушилин прокомментировал «формулу мира» Украины

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предлагаемые России «формулы мира», передает РИА Новости.

«Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации», — заявил Пушилин.

По его словам, эта инициатива оказалась нежизнеспособной и ни к чему не привела, поскольку не имеет смысла без участия России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в бездействии и раскритиковал планы урегулирования конфликта, альтернативные украинскому. Он заявил, что его «формула мира» может завершить конфликт, потому как в ней нет права вето.

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      Валентин Карант
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