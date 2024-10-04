В ДНР прокомментировали украинскую «формулу мира»

Глава ДНР Пушилин прокомментировал «формулу мира» Украины

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предлагаемые России «формулы мира», передает РИА Новости.

«Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации», — заявил Пушилин.

По его словам, эта инициатива оказалась нежизнеспособной и ни к чему не привела, поскольку не имеет смысла без участия России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в бездействии и раскритиковал планы урегулирования конфликта, альтернативные украинскому. Он заявил, что его «формула мира» может завершить конфликт, потому как в ней нет права вето.