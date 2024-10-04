В ФСБ назвали радикалов-мигрантов «группой риска»

Бортников: среда радикалов-мигрантов является благоприятной для вербовки

Среда прибывающих в общем потоке радикалов-мигрантов является благоприятной для вербовки со стороны террористов и зарубежных спецслужб. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, пишет ТАСС.

Об этом Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Он подчеркнул, что зарубежные коллеги готовы вместе отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов и своевременно принимать меры.

Ранее глава ФСБ сообщил, что «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».