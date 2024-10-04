В Крыму заметили дроны, патрулирующие госграницу

В Крыму начали использовать «дроны-пограничники». Об этом житель полуострова сообщил Telegram-канал «ЧП / Крым».

На снятых очевидцем кадрах видно квадрокоптер, зависший в нескольких метрах над землей. Под ним стоят двое российских солдат и виден участок траншеи.

Крымчанин признался, что сначала принял дрон за украинский. Однако спокойствие российских бойцов заставило его усомниться в правильности его предположения. «Оказалось, что теперь беспилотные летательные аппараты помогают мониторить территорию, предотвращая диверсии», — пояснил россиянин.

Ранее в Новосибирской области нашли еще одно применение беспилотникам — их используют в борьбе с нелегальными свалками. Установленные на дронах камеры фиксирует факт съезда грузовиков и выезда их порожняком, после чего фиксируют государственные регистрационные знаки машин. Затем всю полученную информацию передают сотрудникам полиции.