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11:57, 4 октября 2024Россия

В Крыму начали использовать «дроны-пограничники»

В Крыму заметили дроны, патрулирующие госграницу

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Крым»

В Крыму начали использовать «дроны-пограничники». Об этом житель полуострова сообщил Telegram-канал «ЧП / Крым».

На снятых очевидцем кадрах видно квадрокоптер, зависший в нескольких метрах над землей. Под ним стоят двое российских солдат и виден участок траншеи.

Крымчанин признался, что сначала принял дрон за украинский. Однако спокойствие российских бойцов заставило его усомниться в правильности его предположения. «Оказалось, что теперь беспилотные летательные аппараты помогают мониторить территорию, предотвращая диверсии», — пояснил россиянин.

Ранее в Новосибирской области нашли еще одно применение беспилотникам — их используют в борьбе с нелегальными свалками. Установленные на дронах камеры фиксирует факт съезда грузовиков и выезда их порожняком, после чего фиксируют государственные регистрационные знаки машин. Затем всю полученную информацию передают сотрудникам полиции.

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      Алан Босиков
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