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00:14, 4 октября 2024Россия

В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками

Медведев: комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками начала работу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что комиссия по комплектованию Вооруженных сил страны контрактниками начала свою работу. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками была создана президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Медведев оценил длительность набора контрактников на СВО. «Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул он.

Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО. Теперь она составит 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

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      Марина Совина
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