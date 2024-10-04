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17:03, 4 октября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 16:00 по московскому времени дежурные военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по российской территории при помощи беспилотника самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Украина попыталась атаковать Курскую область ракетами. Как рассказал губернатор региона Алексей Смирнов, средства ПВО сбили два украинских снаряда.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 4 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 20 200 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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