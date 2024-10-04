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12:02, 4 октября 2024Россия

Украина попыталась нанести ракетный удар по российскому региону

Курский губернатор Смирнов заявил о двух сбитых в регионе ракетах ВСУ

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны сбили два украинских снаряда. Информацию о районе их перехвата и возможных последствиях на земле он не раскрыл.

В 10:32 по московскому времени Смирнов также предупреждал об объявленной в регионе ракетной опасности. Об отбое тревоги он сообщил в 12:02.

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Вечером 3 октября губернатор также отчитался о подавленном средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника в районе города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатова. Обломки дрона упали на хозяйственную постройку, в результате чего произошли взрывы. Как стало известно, что целью ВСУ был склад, не имеющий отношения к АЭС. По неподтвержденной информации, Украина запустила по нему больше одного летательного аппарата.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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