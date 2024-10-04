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11:01, 4 октября 2024Россия

В российском регионе утвердили состав нового правительства

Губернатор Миляев утвердил новый состав правительства Тульской области
Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утвердил новый состав регионального правительства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В обновленной структуре правительства будет пять замгубернатора вместо четырех, как это было ранее. У главы правительства будет четыре заместителя и четыре замминистра.

Первым заместителем Миляева и председателем правительства назначен Михаил Пантелеев. Заместителями губернатора назначены Галина Якушкина, которая будет руководить аппаратом правительства, и Ярослав Раков. В новом правительстве будет 21 министерство, 4 комитета и 4 инспекции.

Прежнее правительство Тульской области ушло в отставку после вступления Миляева в должность губернатора по итогам региональных выборов. Ранее кресло Миляева занимал Алексей Дюмин, который стал помощником президента.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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