В российском регионе утвердили состав нового правительства

Губернатор Миляев утвердил новый состав правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утвердил новый состав регионального правительства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В обновленной структуре правительства будет пять замгубернатора вместо четырех, как это было ранее. У главы правительства будет четыре заместителя и четыре замминистра.

Первым заместителем Миляева и председателем правительства назначен Михаил Пантелеев. Заместителями губернатора назначены Галина Якушкина, которая будет руководить аппаратом правительства, и Ярослав Раков. В новом правительстве будет 21 министерство, 4 комитета и 4 инспекции.

Прежнее правительство Тульской области ушло в отставку после вступления Миляева в должность губернатора по итогам региональных выборов. Ранее кресло Миляева занимал Алексей Дюмин, который стал помощником президента.