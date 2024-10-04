В российском регионе в 2,5 раза увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны

В Курганской области в 2,5 раза увеличили выплаты за контракт с Минобороны

В Курганской области в 2,5 раза увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны. Об этом сообщил глава российского региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Размер выплаты составит 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что размер региональной выплаты составит 1,5 миллиона рублей, еще по 100 тысяч рублей бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине будут платить муниципалитеты. Кроме того, военнослужащим полагается федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей.

По словам губернатора, выплаты в увеличенном объеме начнут назначать с понедельника, 7 октября.

Шумков также сообщил, что регион выделит дополнительное финансирование на комплектование участников СВО из Курганской области.

«Предметы закупок все те же — средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники», — обозначил глава региона.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал единственную форму участия в спецоперации — заключение контракта с Минобороны. По его словам, в стране начала работать комиссия по комплектованию Вооруженных сил именно контрактниками.