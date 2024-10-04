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07:52, 4 октября 2024Мир

В США заявили о массовых увольнениях сотрудников Секретной службы

NYT: сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В США сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок, что осложняет работу тем сотрудникам, которые остаются работать в ведомстве. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1 400 из 7 800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы, особым вызовом стал текущий год, когда перед ведомством встала большая задача по обеспечиванию международных и предвыборных мероприятий в США. Однако на фоне увольнений выяснилось, что служба не располагает запасными опытными кадрами и неспособна восполнить сформировавшуюся убыль сотрудников.

20 сентября Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на кандидата на пост президента Дональда Трампа. Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом ведомства ситуацию с сентябрьским покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа.

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      Максим Габриелян
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