Верховный лидер Ирана назвал удар по Израилю законным

Верховный лидер Ирана Хаменеи: ракетный удар по Израилю был законным

Ракетный удар Ирана по территории Израиля был законным. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Операция наших вооруженных сил несколько ночей назад была абсолютно законной и легитимной», — сказал он.

Ранее Иран предупредил США через Катар, что больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность после ракетного удара по Израилю. По данным телеканала Al Jazeera, Тегеран пообещал Вашингтону «неординарный ответ» на силовые действия Тель-Авива, отметив, что иранская сторона не хочет регионального конфликта и стремится осуществлять практическое сдерживание Израиля.