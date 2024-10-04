Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 4 октября 2024Мир

Верховный лидер Ирана назвал удар по Израилю законным

Верховный лидер Ирана Хаменеи: ракетный удар по Израилю был законным

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Ракетный удар Ирана по территории Израиля был законным. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Операция наших вооруженных сил несколько ночей назад была абсолютно законной и легитимной», — сказал он.

Ранее Иран предупредил США через Катар, что больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность после ракетного удара по Израилю. По данным телеканала Al Jazeera, Тегеран пообещал Вашингтону «неординарный ответ» на силовые действия Тель-Авива, отметив, что иранская сторона не хочет регионального конфликта и стремится осуществлять практическое сдерживание Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      Маск поддержал премьера Венгрии в вопросе миграции

      Уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

      В ООН рассказали о новой угрозе для Ливана

      Белоусов обратился к установившим контроль над Угледаром солдатам

      Шансы БРИКС создать аналог евро оценили

      Раскрыт способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

      У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

      Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

      Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше