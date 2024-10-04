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15:24, 4 октября 2024Мир

Верховный лидер Ирана раскрыл планы США по Израилю

Хаменеи: США хотят сделать из Израиля инструмент для получения ресурсов
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Желание США сохранить израильский режим является прикрытием для истинных планов Вашингтона, который хочет сделать из Израиля инструмент для получения ресурсов Ближнего Востока. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает РИА Новости.

«Опора США и их союзников на сохранение безопасности израильского режима — прикрытие для губительной политики превращения этого режима в их инструмент для получения всех ресурсов этого региона и их использования в крупных мировых конфликтах», — сказал он.

По мнению Хаменеи, Вашингтон хочет превратить Тель-Авив в «ворота для экспорта энергии из региона в западный мир и импорта товаров и технологий с Запада в регион».

Ранее верховный лидер Ирана назвал ракетный удар по территории Израиля законным.

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      Виктория Кондратьева
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