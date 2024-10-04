Военный эксперт высказался о влиянии отхода от Угледара на боеспособность ВСУ

Отход от Угледара не сможет укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как отступление украинских сил повлияет на обороноспособность страны.
«Никакие силы они не сохранят, потому что у них нет сил. Все упирается в резервы. Когда идут боевые действия, есть линия фронта и есть резервы. Периодически людей отводят с линии фронта и меняют, чтобы они отдохнули. Когда происходит прорыв линии фронта, резервы позволяют его чем-то заткнуть, чтобы враг не прорвался вглубь, не ударил по штабам. У украинской армии вообще нет резервов, все резервы, которые у них были, они потратили на Курскую область. Они сейчас отступают, потому что у них очень большие потери в живой силе, в технике, им просто нечем защищаться», — сказал он.
Они просто сидят и сдерживают наш натиск, периодически отступая, и дальше будут отступать. Чтобы они не отступали, необходимо, чтобы у них было несколько резервных армий, а сейчас у них ничего нет
ВСУ оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений, пишет The Independent со ссылкой на украинских военных. «Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — рассказали они.
Как сообщило Минобороны, российские силы заняли Угледар под Донецком. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток», рассказали в ведомстве.
Бои за Угледар шли с начала специальной военной операции. До начала конфликта в городе проживало около 15 тысяч человек.