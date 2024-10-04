Военный эксперт высказался о влиянии отхода от Угледара на боеспособность ВСУ

Военный эксперт Глазунов: отход от Угледара не укрепит боеспособность ВСУ

Отход от Угледара не сможет укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как отступление украинских сил повлияет на обороноспособность страны.

«Никакие силы они не сохранят, потому что у них нет сил. Все упирается в резервы. Когда идут боевые действия, есть линия фронта и есть резервы. Периодически людей отводят с линии фронта и меняют, чтобы они отдохнули. Когда происходит прорыв линии фронта, резервы позволяют его чем-то заткнуть, чтобы враг не прорвался вглубь, не ударил по штабам. У украинской армии вообще нет резервов, все резервы, которые у них были, они потратили на Курскую область. Они сейчас отступают, потому что у них очень большие потери в живой силе, в технике, им просто нечем защищаться», — сказал он.

Они просто сидят и сдерживают наш натиск, периодически отступая, и дальше будут отступать. Чтобы они не отступали, необходимо, чтобы у них было несколько резервных армий, а сейчас у них ничего нет Олег Глазунов военный эксперт

ВСУ оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений, пишет The Independent со ссылкой на украинских военных. «Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — рассказали они.

Как сообщило Минобороны, российские силы заняли Угледар под Донецком. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток», рассказали в ведомстве.

Бои за Угледар шли с начала специальной военной операции. До начала конфликта в городе проживало около 15 тысяч человек.