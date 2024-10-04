Врач назвал способ узнать о сексуальных пристрастиях по состоянию рта

Стоматолог Мину Гамари рассказал, что во время осмотра зубов и полости рта врач может узнать о сексуальных пристрастиях пациента. Этот способ он назвал в комментарии для Metro.
Врач объяснил, что по состоянию рта можно понять, что у женщины недавно был оральный секс. «После интенсивного орального секса на мягком небе появляются круглые синяки, которые проходят в течение недели», — прокомментировал Гамари.
Врач добавил, что специалисты не обращают внимания на такие нюансы, поэтому пациентам не стоит стесняться. Однако доктор может насторожиться, если увидит синяки во рту у юного пациента.
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