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05:01, 4 октября 2024Забота о себе

Врач назвал способ узнать о сексуальных пристрастиях по состоянию рта

Фото: Freepik

Стоматолог Мину Гамари рассказал, что во время осмотра зубов и полости рта врач может узнать о сексуальных пристрастиях пациента. Этот способ он назвал в комментарии для Metro.

Врач объяснил, что по состоянию рта можно понять, что у женщины недавно был оральный секс. «После интенсивного орального секса на мягком небе появляются круглые синяки, которые проходят в течение недели», — прокомментировал Гамари.

Врач добавил, что специалисты не обращают внимания на такие нюансы, поэтому пациентам не стоит стесняться. Однако доктор может насторожиться, если увидит синяки во рту у юного пациента.

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