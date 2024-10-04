Врач объяснила важность укрепления мышц-стабилизаторов

Врач лечебной физкультуры (ЛФК) Ирина Лымарь рассказала о функциях мышц-стабилизаторов, а также о том, почему важно их укреплять. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мышцы-стабилизаторы — это вид мышц, которые обеспечивают фиксацию и устойчивость частей скелета друг относительно друга. Они удерживают органы и кости при выполнении движений с различной амплитудой», — заявила Лымарь. Она добавила, что к мышцам-стабилизаторам относятся мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца.

По ее словам, укрепление мышц-стабилизаторов помогает избегать травм в быту и во время занятий спортом. «Кроме того, увеличивается сила мышц и снижается риск развития таких заболеваний, как остеопороз», — отметила Лымарь.

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