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06:38, 5 октября 2024Спорт

Врач объяснила важность укрепления мышц-стабилизаторов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Врач лечебной физкультуры (ЛФК) Ирина Лымарь рассказала о функциях мышц-стабилизаторов, а также о том, почему важно их укреплять. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мышцы-стабилизаторы — это вид мышц, которые обеспечивают фиксацию и устойчивость частей скелета друг относительно друга. Они удерживают органы и кости при выполнении движений с различной амплитудой», — заявила Лымарь. Она добавила, что к мышцам-стабилизаторам относятся мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца.

По ее словам, укрепление мышц-стабилизаторов помогает избегать травм в быту и во время занятий спортом. «Кроме того, увеличивается сила мышц и снижается риск развития таких заболеваний, как остеопороз», — отметила Лымарь.

Ранее врач по спортивной медицине Владимир Шостак рассказал о пользе кинезиотейпирования. Специалист объяснил, что при занятиях спортом кинезиотейп помогает поддерживать связки, суставы и мышцы, обладает обезболивающим и согревающим эффектом, снимает отеки.

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      Алексей Гусев
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