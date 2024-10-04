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12:27, 4 октября 2024Забота о себе

Стоматолог предупредил о рисках жизни без зуба

Стоматолог Белый: долгое отсутствие зуба приводит к деформации лица

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Долгое отсутствие зуба, особенно в задней полости рта, может привести к ряду неприятных последствий для здоровья, включая деформацию формы лица, предупредил стоматолог, хирург-имплантолог сети научных стоматологии «Дантистофф» Игорь Белый. Об этих рисках рассказал «Ленте.ру».

Врач указал, что длительная жизнь без зуба приводит к смещению соседних зубов в сторону пустого места. По его словам, такой процесс приводит к изменению прикуса, что вызывает дискомфорт при жевании и негативно сказывается на дикции, а также может провоцировать множество других негативных последствий.

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К примеру, со временем отсутствие зуба может привести к атрофии костной ткани. «Не получая должной нагрузки, кость в местах отсутствующих зубов постепенно рассасывается. Из-за атрофии ткани искажается контур лица», — объяснил Белый.

Из-за подобных изменений во внешности человек визуально заметно прибавляет в возрасте: появляются морщины, губы и щеки западают, опускаются уголки рта, лицо выглядит осунувшимся

Игорь Белыйстоматолог, хирург-имплантолог

Кроме того, как отметил стоматолог, из-за отсутствия зуба повышается риск заболеваний полости рта. По его словам, пробел в зубном ряду становится местом для скопления пищи и бактерий, что неизбежно приводит к кариесу и воспалительным заболеваниям десен, таким как гингивит или пародонтит. Врач подчеркнул: со временем эти состояния прогрессируют, что приводит к потере уже других изначально здоровых зубов.

В заключение Белый добавил, что длительная адентия провоцирует проблемы с пищеварением. «Зубы обеспечивают первичное измельчение пищи. Отсутствие одного или нескольких зубов нарушает жевательную функцию. Эта ситуация может спровоцировать развитие гастрита, возникновение запоров и вздутия живота», — подытожил врач.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин предостерег от вредящей зубам привычки. Для сохранения здоровья полости рта важен ежедневный домашний уход, но у многих людей до сих пор есть неверные представления о качественной чистке зубов, считает он.

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      Наталья Обрядина
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