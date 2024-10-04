YouTube объяснил ошибкой удаление каналов пользователей по всему миру

YouTube по ошибке удалил каналы пользователей и ограничил им платные подписки

Видеохостинг YouTube по ошибке удалил аккаунты некоторых пользователей из разных стран. Об этом сообщается на странице портала 9to5google.

Пользователи по всему миру пожаловались, что их аккаунты на видеохостинге были удалены якобы за «спам, обманные практики и мошенничество». Представитель компании Google заявил, что они получили эти обращения.

Также, по его словам, могли быть ограничены платные подписки на различные сервисы YouTube. Сотрудник заявил, что корпорация активно работает над восстановлением учетных записей.

«Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны и сообщим, когда все будет решено», — заключил он. Кроме того, в компании предупредили, что у пользователей могут пропасть плей-листы с видео, однако это также будет исправлено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет россиянам, чьи аккаунты заблокировали на YouTube. Он призвал их пользоваться другими сервисами. По его словам, в настоящее время Россия не может повлиять на информационную политику западных стран.