Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:36, 4 октября 2024Интернет и СМИ

YouTube объяснил ошибкой удаление каналов пользователей по всему миру

YouTube по ошибке удалил каналы пользователей и ограничил им платные подписки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Видеохостинг YouTube по ошибке удалил аккаунты некоторых пользователей из разных стран. Об этом сообщается на странице портала 9to5google.

Пользователи по всему миру пожаловались, что их аккаунты на видеохостинге были удалены якобы за «спам, обманные практики и мошенничество». Представитель компании Google заявил, что они получили эти обращения.

Также, по его словам, могли быть ограничены платные подписки на различные сервисы YouTube. Сотрудник заявил, что корпорация активно работает над восстановлением учетных записей.

«Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны и сообщим, когда все будет решено», — заключил он. Кроме того, в компании предупредили, что у пользователей могут пропасть плей-листы с видео, однако это также будет исправлено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет россиянам, чьи аккаунты заблокировали на YouTube. Он призвал их пользоваться другими сервисами. По его словам, в настоящее время Россия не может повлиять на информационную политику западных стран.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      ВВС США допустили использование корабля Ghost для доставки грузов по Земле

      В Минобороны сообщили об атаке украинских дронов на российский регион

      В США допустили резкий скачок цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану

      На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

      Власти сообщили о новой попытке атаки на Курскую область

      Сестра Жанны Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики

      Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

      Докеры в США согласились прервать парализовавшую работу десятков портов забастовку

      На Западе испугались возможности Зеленского разрушить Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше